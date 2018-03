PINETO. APPROVATI CINQUE PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

PINETO. Nuovi cantieri in apertura nella città di Pineto. Sono stati approvati questa mattina dalla giunta comunale cinque importanti progetti di opere pubbliche.

«I primi tre – spiega l’assessore Nerina Alonzo – riguardano il quartiere Corfù e il centro di Pineto, per i quali sono stati previsti interventi per parco giochi, scuole e marciapiedi dall’importo complessivo di 290mila euro. I lavori avranno inizio entro 30 giorni».

Ma non è tutto. Dopo i recenti interventi di riqualificazione, il cimitero di Pineto capoluogo sarà sottoposto a ulteriori modifiche. “I lavori in programma, del costo complessivo di 250mila euro – continua l’assessore ai Lavori Pubblici –, porteranno alla costruzione di 127 loculi, di cui 63 privati e 64 pubblici. Un progetto che vuole rispondere alla richiesta dei pinetesi in vista di un esaurimento di disponibilità di loculi e cappelle”.



L’amministrazione comunale ha infine risposto a un bando regionale emanato nei giorni scorsi relativo alla sistemazione delle scuole.