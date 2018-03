COMUNE LANCIANO: WWF, NON SARA' ABBATUTO CEDRO IN LARGO S.CHIARA

LANCIANO. Il WWF ha avuto conferma dal Corpo Forestale dello Stato che il Cedro secolare che si trova nei pressi del monumento dei Martiri Ottobrini di Lanciano non e' abbattibile non essendo ne' malato ne' pericolante. Dunque non sara' abbattuto.

Lo annuncia in una nota il presidente dell'associazione WWF Zona Frentana Iner Palena. Secondo l'associazione il progettista avrebbe espresso l'intenzione di tagliare soltanto un pino ritenuto pericolante, per il quale si e' in attesa del parere della Forestale alla luce della recente normativa sugli alberi monumentali - sottolinea Palena - senza il nostro intervento si sarebbe corso il rischio dell'abbattimento del cedro secolare senza le autorizzazioni necessarie.