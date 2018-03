PESCARA. CENTO MULTE PER LE AFFISSIONI ABUSIVE IN VIALE PINDARO

PESCARA. Grazie alla segnalazione fatta dal consigliere Massimiliano Pignoli sono scattate le multe per le affissioni abusive in viale Pindaro, invasa, come in ogni

inizio di anno accademico da un numero impressionante di annunci

abusivi affissi sui muri, sui pali della luce, sulle rastrelliere per

biciclette e perfino sugli alberi.

Questa mattina, infatti, i vigili urbani agli ordini del maggiore De Stefanis, hanno provveduto, almeno inizialmente, vista la grande quantità, ad identificare i trasgressori per poi sanzionarli.

Il capogruppo di Fli al Comune di Pescara, Pignoli, aveva invitato gli organi competenti

a vigilare.

«Nulla contro queste persone, che hanno il diritto di cercare nuovi inquilini fra

gli studenti universitari», dice il consigliere, «ma lo spettacolo offerto da viale Pindaro è obiettivamente inqualificabile. Ci sono delle bacheche apposite e se evidentemente non sono sufficienti per accogliere gli annunci, credo non sarà un problema per l’Amministrazione Comunale installarne delle nuove».