TENTANO FURTO IN UFFICIO MA SUONA ALLARME, DENUNCIATI

PESCARA. Due persone sono state denunciate nella notte dai carabinieri, a Montesilvano, per un tentativo di furto in un ufficio situato in via Di Vittorio. Sono un 25enne di Francavilla al Mare e un 21enne di Silvi. Verso le 2.30 hanno provato a forzare la porta di ingresso in un ufficio ma e' scattato l'allarme che li ha messi in fuga e ha fatto intervenire i militari dell'Arma, coordinati dal capitano Enzo Marinelli. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno saputo dai cittadini della zona che i due si erano allontanati a bordo di una Smart bianca, indicando la direzione di fuga. L'auto e' stata rintracciata a poca distanza. Sul lato guida del mezzo e' stato trovato un piede di porco. Il conducente, che non ha la patente, e' stato denunciato anche per questo. Insieme devono rispondere di tentato furto aggravato e porto di arnesi atti allo scasso.