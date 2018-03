INCIDENTI STRADALI: SCONTRO SULLA SS16, UN FERITO GRAVE A VASTO

VASTO. E' di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina tra due auto sulla Statale 16 Adriatica a Vasto, in localita' Zimarino. Una Fiat Punto guidata da un uomo del posto si e' scontrata con una Ford Fiesta a bordo della quale viaggiava una coppia di San Salvo. I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Pio di Vasto: il conducente della Fiat Punto e' in prognosi riservata, mentre le altre due persone rimaste coinvolte nell'incidente non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto e' intervenuta la Polizia Municipale di Vasto, il 118 di Vasto e una volante del commissariato di Polizia per la gestione del traffico insieme con l'Anas.