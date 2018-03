RUBANO 17 SCATOLE DI TONNO IN SUPERMERCATO, ARRESTATI

PESCARA. Due romeni di 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Pescara, diretti dal luogotenente Antonio Paciullo, per il reato di rapina impropria. Sono un uomo e una donna: Ionut Memet e Tanta Grigore, in Italia senza fissa dimora. La donna e' entrata nel supermercato Conad di via Rigopiano e ha prelevato da uno scaffale 17 barattoli di vetro di tonno tentando poi di allontanarsi senza pagare. La commessa se n'e' accorta e ha cercato di fermarla ma e' stata spinta. Poco dopo sono arrivati i carabinieri, allertati dai presenti, e hanno bloccato la ladra e il suo complice, che si era fermato all'esterno a fare da palo. Sono in carcere, domani la direttissima.