MARTINSICURO. Una turista tedesca di 79 anni, Ingeborg Friesse, e' deceduta stamane per arresto cardiocircolatorio sul litorale a Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo). La donna e' stata colta da malore in acqua, nel tratto di balneazione antistante l'Hotel Hawaii. La turista straniera e' stata soccorsa e riportata in spiaggia ma per lei non c'e' stato nulla da fare.