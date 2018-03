RAPINATORE SOLITARIO IN FILIALE BANCA TERCAS A TERAMO

TERAMO. Un uomo, con il viso parzialmente coperto da un cappellino e un fazzoletto, ha compiuto una rapina nella filiale della Banca Tercas di viale Crispi, a Teramo. Secondo le prime testimonianze, il malvivente non era armato: ha intimato a clienti e dipendenti di farsi da parte e ha scavalcato il bancone delle casse, prelevando direttamente dai cassetti il denaro contante. Si è poi allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie adiacenti. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Teramo. Al momento non è stato quantificata l'entità del bottino.