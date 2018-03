CARABINIERI. A CHIETI ARRIVA IL MAGGIORE VINCENZO MARESCA

CHIETI. Avvicendamento al Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti. Ad assumere l’incarico di Comandante è il Maggiore Vincenzo Maresca che subentra al Tenente Colonnello Giacomo Mastrapasqua destinato, a sua volta, ad un nuovo incarico presso la II Brigata Mobile Carabinieri di Livorno.

Il Maggiore Vincenzo Maresca, 37 anni, è nato a Pompei. È sposato ed è padre di una bimba di 9 anni. Ha frequentato il 205° Corso (anni 1992-1995) della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, successivamente è stato ammesso al 177° Corso Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena (anni 1995-1997). Nominato Sottotenente dell’Arma il 1° settembre 1997, ha frequentato il 177° Corso d’Applicazione ed il successivo Corso di Perfezionamento (anni 1997-2000). Nominato Tenente il 1° settembre 1999, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel luglio 2000. Il 31 agosto 2000, è stato trasferito presso l’8° Battaglione Carabinieri “Lazio”, ove ha assunto l’incarico di Comandante di Compagnia, partecipando, nel luglio 2001, quale Comandante della CCIR (Compagnia di Contenimento ed Intervento Risolutivo), al G8 di Genova. L’8 ottobre 2001, ha assunto il Comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, fino all’agosto 2003, quando ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni (RC), nello stesso mese ha conseguito la Laurea Specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Il 10 ottobre 2006, ha assunto il Comando della Compagnia Carabinieri di Pistoia, frequentando dal febbraio 2008 al maggio 2008, il 25° Corso d’Istituto per Capitani dell’Arma dei Carabinieri. Promosso Maggiore il 1° settembre 2010, è giunto a Chieti il 31 agosto 2013.