RAPINA IN BANCA TOSCANA DI LANCIANO, ARRESTATO 20ENNE

LANCIANO. Con l'accusa di rapina alla banca Toscana di Lanciano, la polizia ha arrestato un 20enne di Cerignola (Foggia). Il giovane ha fatto irruzione nell'Istituto di credito intorno alle 9.45, con il volto coperto da un passamontagna, ma non armato. Una volta in banca il giovane ha scavalcato il banco delle casse bloccando una cassiera. Avendo trovato tutte le casse chiuse è riuscito soltanto ad afferrare una mazzetta di dollari posti su una scrivania, per un valore di circa 1.000 euro. Al momento della rapina in banca c'erano cinque clienti. Il giovane é stato bloccato all'esterno della banca dalla polizia giunta tempestivamente dopo l'allarme. Perquisito gli hanno trovato un taglierino. L'inchiesta, coordinata dal Pm Ruggero Dicuonzo, cerca di appurare se il rapinatore avesse dei complici in zona.