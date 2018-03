COMUNE DI ORTONA: ARRIVA L’AVVOCATO.

CRONACA. ORTONA. L’Amministrazione Comunale entro l’anno 2013, così come previsto dagli atti di programmazione provvederà a coprire, con le procedure di legge, il posto di Funzionario Avvocato previsto nella dotazione organica vigente.

«E’ una scelta condivisa da tutta la coalizione, dichiara il capogruppo del Pd Tommaso Coletti, in quanto l’Ente ha un notevole contenzioso, in parte dovuto anche alle scelte sbagliate del passato. Solamente nel primo semestre dell’anno 2013 sono stati conferiti dal Comune di Ortona 21 incarichi professionali ad avvocati esterni per una spesa presuntiva di oltre 50.000 Euro. Un avvocato dipendente dell’Ente che potrà rappresentare e difendere in giudizio il comune dinanzi a tutte le autorità giurisdizionali in un anno costa meno di 40.000 Euro con un notevole ed evidente risparmio per l’Ente».