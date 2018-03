INCIDENTI STRADALI: RAGAZZINA RESTA INCASTRATA SOTTO L'AUTO

ROSETO. Una dodicenne e' stata investita da un'auto ed e' rimasta incastrata sotto la vettura.

E' accaduto ieri dopo le 18 a Roseto degli Abruzzi in via Rubicone. Per liberare il ferito sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Roseto. La ragazzina e' stato trasportato in ospedale a Teramo; non correrebbe pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie per una serie di traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118.