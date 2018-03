MALORE IN ACQUA, TURISTA MILANESE TRATTA IN SALVO NEL TERAMANO

MARTINSICURO. Faceva un bagno in mare a Martinsicuro quando e' stata colta da malore. S.C, turista milanese di 77 anni, e' stata trasportata d'urgenza all'ospedale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) dove si trova ricoverata sott'osservazione. Stamane, intorno alle 10.30, la donna ha accusato un malore ed e' stata vista annaspare. Immediatamente e' scattato l'allarme. La turista e' stata tratta a riva e soccorsa dal 118 nello specchio d'acqua antistante la spiaggia libera in via Del mare nei pressi del porticciolo turistico di Martinsicuro.