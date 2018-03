L’AQUILA. L’ex sindaco di Miglianico Nicola Mincone entra in Consiglio regionale.

Dopo il no di Pasquale Di Nardo che avrebbe dovuto sostituire la senatrice Federica Chiavaroli, ieri il Consiglio ha dato l’ok all’ingresso di Mincone, consigliere comunale ininterrottamente dal 1975 al 2009, attualmente in carica come consigliere provinciale alla sua seconda consiliatura. E’ stato primo cittadino di Miglianico 1993 al 2004.

Di Nardo, primo dei non eletti del centrodestra (Pdl) con uno scarto di soli 26 voti ha invece deciso di restare al posto di comando della Sangritana. Lì il suo incarico termina nel 2015 ma l’avventura potrebbe terminare in anticipo, se alle prossime Regionali vincesse il centrosinistra, per effetto dello spoil system.