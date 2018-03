RAPINA A MANO ARMATA IN PROFUMERIA A PESCARA

PESCARA. Rapina nel negozio Aqua e Sapone di San Silvestro spiaggia, ieri sera, a Pescara. Due giovani di eta' compresa tra 20 e 25 anni hanno costretto la cassiera a consegnare i soldi in cassa. Erano armati di una pistola, descritta come un'arma piccola, avevano il casco in testa e indossavano occhiali da vista. Secondo le testimonianze, l'accento dei malviventi era campano. Potrebbero essere fuggiti con uno scooter. I due sono ricercati dalla squadra volante, allertata subito dopo la rapina. Non si conosce l'ammontare del bottino.