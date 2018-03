MONTESILVANO. M5S ORGANIZZA INCONTRO PUBBLICO SUL PP1

MONTESILVANO. Venerdì 2 Agosto ore 21 presso la sala congressi dell’Hotel Miramare di Marina di Città Sant'Angelo, si terrà un incontro pubblico partecipato sul PP1, organizzato dal Movimento 5 Stelle di Montesilvano, con la partecipazione dell'architetto Di Giampietro. L’invito è rivolto all’amministrazione Comunale, alle associazioni, ai comitati, ai portatori di interesse ed ai cittadini tutti. «Con un incontro di tale importanza», spiegano gli organizzatori, «vogliamo centrare l’attenzione sul problema della mancata informazione che riguarda questa modifica e sulle iniquità di tali provvedimenti nel Piano Particolareggiato. Tale proposta nacque nel 1997 e va avanti da più di 15 anni, pertanto non capiamo la fretta dell’amministrazione Di Mattia di votare in fretta e furia il 3 agosto un argomentazione di tale portata. L’informazione è tutto, l’amministrazione non se ne cura ma guarda e passa. Noi diciamo no al cambio di destinazione d’uso del terreno che l’amministrazione sta per cedere ad un costruttore (ivi vedrà sorgere un centro commerciale, una media distribuzione). La destinazione d’uso attuale è “verde pubblico”. Noi chiediamo per prima cosa, a gran voce, di non votarlo il 3 Agosto. Ci ascolteranno, volenti o nolenti. Stiamo già raccogliendo le firme per fermare tale porcata. I Commercianti del centro di Montesilvano ci stanno dando una grandissima mano nell raccolta delle firme. Stiamo creando una rete di contatti sul territorio immensa e presenteremo le firme raccolte prima di Sabato 3 Agosto, giorno in cui hanno stabilito di effettuare la votazione di cessione in Consiglio Comunale».

