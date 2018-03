RAVE PARTY INTERROTTO DAI CARABINIERI. DENUNCIATE 78 PERSONE.

ATESSA. Un rave party organizzato nella zona rurale e boschiva di “Monte Pallano” è stato interrotto, questa notte, dall’intervento congiunto dei Carabinieri delle Stazioni di Archi, Borrello, Castiglione Messer Marino e Schiavi D’Abruzzo. Gli uomini dell’Arma, a seguito di alcune segnalazioni che indicavano la presenza di un considerevole numero di giovani nell’area del comune di Tornareccio, sono intervenuti interrompendo la manifestazione abusiva e denunciando per omessa autorizzazione per feste da ballo i suoi organizzatori, un 33enne di Vasto, un 27enne domiciliato a Montesilvano, un 28enne di L’Aquila ed un 23enne di Pineto, tutti noti alle forze dell’Ordine per episodi analoghi.

Nel corso del controllo i militari hanno sorpreso con dieci grammi di hashish suddivisa in dosi un 24 di Montesilvano che è stato pertanto denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente i carabinieri hanno identificato 78 persone che sono state tutte denunciate per il reato di invasione di terreni.