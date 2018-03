VASTO INCENDIO TRA SAN VALENTINO E PIANO D'ORTA

PESCARA. Un vasto incendio ha interessato la notte scorsa fra l'una e le tre l'Alta Val Pescara, e in particolare Piano d'Orta e la zona che costeggia la strada provinciale che conduce a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Le fiamme hanno interessato oltre due ettari di macchia mediterranea con sterpaglie e uno tratto di sottobosco.

Una volta scattato l'allarme, c'é stato l'immediato intervento dei carabinieri, degli uomini del Corpo Forestale dello Stato e dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona per evitare che il rogo, favorito dal vento, arrivasse alle case vicine. I vigili hanno lavorato per oltre due ore. Non sono state evacuate abitazioni. L'intera fase di spegnimento dell'incendio è stata coordinata dai carabinieri della Compagnia di Popoli (Pescara) diretti dal tenente Tonino Marinucci. Le indagini dovranno cercare di capire le cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio.