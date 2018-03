UOMO DI 70 ANNI ANNEGA NEL TERAMANO

TERAMO. Un uomo di circa 70 anni, del quale non si conosce l'identità, è annegato nel primo pomeriggio a Pineto nel tratto di mare antistante lo stabilimento "Lido Felicioni". A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato il 118 di Teramo che in pochi minuti ha mandato in zona un equipaggio del posto fisso di Silvi Marina. Il bagnino dello stabilimento è entrato in acqua per recuperare l'uomo, e dopo averlo trasportato a riva lo ha consegnato ai sanitari del 118 che hanno praticato il massaggio cardiaco, ma non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. In zona la temperatura è di oltre 35 gradi.