CITTA’ SANT’ANGELO. CANCELLATA DEFINITIVAMENTE LA FESTA DALL’ETNA AL GRAN SASSO

CITTA’ SANT’ANGELO. Il programma civile della manifestazione Dall’Etna al Gran Sasso, che si sarebbe dovuta concludere domenica 28 luglio 2013, è annullato. L’associazione Dall’Etna al Gran Sasso ha preso questa decisione in seguito al drammatico incidente che ha coinvolto l’azienda Pirotecnica Di Giacomo a Villa Cipressi. Già ieri, constatata l’impossibilità di rinviare la manifestazione per ragioni organizzative e di ordine pubblico, l’associazione Dall’Etna al Gran Sasso aveva deciso di sospendere tutte le attività folkloristiche e gli eventi musicali della festa.

«Ieri, nell’immediatezza dell’evento» spiegano dall’associazione Dall’Etna al Gran Sasso «per ragioni organizzative non ci è stato possibile interrompere immediatamente la manifestazione, anche se abbiamo deciso comunque di cancellare tutti gli spettacoli e gli intrattenimenti. A partire da oggi (venerdì 26 luglio 2013) la festa è cancellata definitivamente e non riprenderà nei prossimi giorni. Quella di ieri è stata la serata conclusiva». A partire da questa sera, dunque, la festa è annullata a tutti gli effetti. Resta confermato – come annunciato ieri - il programma religioso. L’associazione esprime i sentimenti del più profondo cordoglio a tutti i cari delle persone coinvolte nell’incidente.