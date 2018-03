TERMINATO RESTAURO ABBAZIA SAN CLEMENTE

CRONACA. CASTIGLIONE A CASAURIA. Venerdì 8 Aprile, alle ore 12, tornerà ad essere ammirata nel suo splendore millenario l'abbazia di San Clemente a Casauria. A due anni esatti dal terremoto dell'Aquila che l'aveva gravemente danneggiata. Il restauro lampo è stato possibile grazie al Wmf (World Monuments Fund) e la Fondazione Pescarabruzzo che hanno finanziato integralmente l’opera per complessivi 1.300.000,00 Euro. Ed è proprio per sottolineare i contributi al restauro dell’Abbazia che l’amministrazione comunale di Castiglione a Casauria conferirà la cittadinanza onoraria ai mecenati che si sono distinti per il finanziamento dell’opera di restauro: Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Pescara Abruzzo e Bertrand De Vignaud, presidente della Fondazione World Monuments Fund Europe 07/04/2011 8.38