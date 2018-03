EX DISCARICA RIFIUTI IN FIAMME A PESCARA

PESCARA. Un incendio si e' verificato nel primo pomeriggio nell'area della ex discarica di rifiuti di Fosso Grande, in via Prati, a Pescara. Le fiamme, spiegano dal Comune, si sarebbero sviluppate dalle sterpaglie all'esterno dell'ex impianto di smaltimento dei rifiuti, per cause ancora tutte da accertare, per poi estendersi rapidamente alla interno della ex discarica. Sono intervenute le autobotti dei vigili del fuoco di Pescara che, con l'aiuto del Canadair del Corpo Forestale dello Stato, stanno gestendo l'emergenza anche con lanci di acqua dall'alto. Il sindaco Luigi Albore Mascia spiega che per ora la situazione e' sotto controllo.

Dopo una prima chiusura totale al traffico di via Prati, una volta allontanato il fuoco dal ciglio stradale, e' stata riaperta la carreggiata con un senso unico alternato. Da accertare la natura del rogo.