INCENDIO FABBRICA PLASTICA NEL TERAMANO,DANNI A CATENA PRODUZIONE

CIVITELLA DEL TRONTO. Un incendio si e' sviluppato oggi, intorno alle 14, alla Simplast a Santa Reparata di Civitella del Tronto. Per cause in corso di accertamento, un macchinario utilizzato nella produzione di pellicole per confezioni ha preso improvvisamente fuoco interessando la catena produttiva. Per fortuna i danni sono stati limitati e le fiamme circoscritte dai vigili del fuoco partiti con 4 mezzi da Nereto e Teramo. Le operazioni di spegnimento sono durate circa due ore e mezza. Sul posto si stanno effettuando gli accertamenti per stabilire le cause del rogo e i danni. Nessun operaio e' rimasto ferito.