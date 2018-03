SOSPENSIONE IDRICA LUNGOMARE COLOMBO A PESCARA

PESCARA. Verso le ore 9 di domani, venerdì 26 luglio, l’Aca S.p.A. di Pescara sospenderà la normale erogazione idrica presso il lungomare Cristoforo Colombo a Pescara per permettere l’intervento di sostituzione di una valvola. L’interruzione del regolare flusso idrico dovrebbe terminare intorno alle ore 13 di domani e interesserà gli utenti di lungomare Colombo, nel tratto compreso tra via Vespucci e via Pepe lato monte e tra via Vespucci e il Ponte del Mare lato mare.