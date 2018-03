RAPINA IN BANCA A PESCARA, DERUBATI ANCHE CLIENTI

PESCARA. Rapina in banca, nella tarda mattinata, a Pescara. Due malviventi hanno preso di mira la Banca popolare di Ancona, assaltando la filiale di via Nazionale adriatica nord. Stando alle prime informazioni erano armati di taglierino. Sarebbero riusciti a portare via soldi sia alla banca che a due clienti, facendo stendere i presenti a terra. Sul posto il personale della squadra volante, diretto da Alessandro Di Blasio, che ricostruisce l'accaduto. Indagini e ricerche in corso.



I due malviventi, che indossavano la parrucca, sono riusciti a portare via circa mille euro dall'istituto di credito, dopo aver fatto aprire una cassaforte, mentre dai due clienti sono riusciti ad ottenere 360 euro. Entrambi avevano un taglierino. Non e' chiaro come siano fuggiti da li'. La polizia ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e sul posto e' arrivato anche il personale della Scientifica per i rilievi. L'accento dei due sembrava pugliese. Per le ricerche si e' sollevato l'elicottero della polizia.