ARPA, NUOVI COLLEGAMENTI AVEZZANO- AEROPORTI ROMANI

TRASPORTI. ARPA. Arpa collegherà Avezzano agli aeroporti romani di Ciampino e Fiumicino con una coppia di corse dirette che partiranno giovedi 1°agosto prossimo. Il servizio sarà svolto dal lunedi al venerdi di ogni settimana e prevede l’orario di partenza da Avezzano alle ore 5,50 dal terminal bus di via S. Allende, l’arrivo alla stazione di Roma Tiburtina, Terminal Tibus, alle 7,20, quindi alla rotatoria dell’Aeroporto di Ciampino alle 8,00, ed infine allo scalo aereo di Fiumicino alle 8,30.

La corsa di ritorno dall’aeroporto di Fiumicino è prevista per le 12,10 con il percorso in-verso, Ciampino ore 12,40, Roma Tiburtina 13,30 Avezzano ore 15,00. Per acquistare il titolo di viaggio e prenotare il posto si potranno scegliere diverse op-zioni: recarsi alla biglietteria di Sistema situata al terminal bus di Avezzano, o presso quelle attive nel terminal bus di Roma Tiburtina, Piccarozzi, Eurolines e Ticketbus, biglietteria A.

Si può anche ricorrere al biglietto elettronico usando la carta di credito e visitando il sito web arpaonline.it, o una delle ricevitorie Sisal, o l’applicazione My Cicero. Infine, senza alcun rincaro sul prezzo della tariffa corrente il biglietto si può acquistare anche a bordo dei bus. Per raggiungere gli aeroporti romani il costo del titolo di viaggio da Avezzano per una sola corsa è di 14 euro.