MERCOLEDÌ SOSPENSIONE IDRICA IN VIA TIBURTINA A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Intorno alle ore 9 di mercoledì 24 luglio, l’Aca S.p.A. di Pescara sospenderà la normale erogazione idrica in via Tiburtina a Pescara. Il provvedimento si è reso necessario per permettere l’intervento di sostituzione di una valvola situata in via Tiburtina, all’incrocio con via Breviglieri. L’interruzione del regolare flusso idrico dovrebbe terminare intorno alle ore 12 e interesserà gli utenti residenti in via Tiburtina, nel tratto compreso tra via Breviglieri e Fosso Cavone, via Albegna e via Raiale fino alla Fater. Lievi cali di pressione potrebbero registrarsi, dopo alcune ore dall’inizio dei lavori, solo nei palazzi privi di autoclave, mentre nelle restanti abitazioni non si verificherà alcun disagio. Per ulteriori informazioni gli utenti possono rivolgersi al centralino dell’Aca: 085.41781.