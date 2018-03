GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, LA TAVOLA ROTONDA DELLA CISL ABRUZZO

L’INCONTRO. PESCARA. Per mercoledì prossimo Fisascat Cisl Abruzzo ha organizzato una Tavola Rotonda (ore 9:30 nella sala congressi della Camera di Commercio in via Conte di Ruvo, 1 – Pescara) per discutere della Grande distribuzione organizzata. Diversi gli interrogativi: «Come fronteggiare questo strapotere delle grandi aziende Francesi e Tedesche in testa? Come rilanciare un tessuto commerciale che sia in grado di interagire con i settori manifatturieri dell'artigianato e dell'argomento-alimentare presenti sul territorio abruzzese? E ancora, il mondo della Cooperazione Distributiva (IPERCOOP, CONAD), può svolgere un ruolo più attivo in alternativa alla GDO sposando le vocazioni del territorio per rilanciare lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso la ripresa dei consumi?»

Parteciperanno Lucia Grandoni, responsabile Sviluppo Conad Adriatico, Giovanni Monti, vice presidente Coop Adriatica e i responsabili regionali di Confcommercio, Celso Cioni e Confesercenti, Enzo Giammarino. Chiuderà la tavola rotonda Vincenzo Dell'Orefice, Segretario Nazionale Fisascat Cisl. Coordinerà il dibattito Umberto Coccia, responsabile della Cisl Pescara. I lavori saranno aperti da Leonardo Piccinno, segretario generale Fisascat Cisl Abruzzo.