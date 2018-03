PIANELLA, AMEDEO MINGHI PER LA FESTA DEL PATRONO

ESTATE 2013. PIANELLA. L’Associazione “Comitato Feste Patronali Pianella” organizza nei giorni dal 26 al 30 luglio 2013 i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Ciriaca, Pantaleone e Silvestro. Le celebrazioni religiose guidate dai Padri Carmelitani vedranno venerdì 26 l’esposizione dell’urna di Santa Ciriaca ( vergine – martire i cui resti provengono direttamente dalle catacombe di Santa Priscilla in Roma). La chiusura con la reposizione il 30 luglio. Nel mezzo le celebrazioni religiose dei Santi Patroni nei giorni 27,28 e 29 luglio, con gli artisti scelti per allietare le serate. Sabato 27 luglio in Piazza Garibaldi musica, cabaret ed imitazioni (orchestra i fatti vostri e Alessio Avitabile); domenica 28 luglio in Piazza Garibaldi concerto (ore 22,00) di Amedeo Minghi; lunedì 29 luglio concerto in Piazza Garibaldi (ore 21,00) della Banda Città di Noicattaro diretta dal Maestro Direttore e Concertatore Rocco Eletto, a seguire l’estrazione della lotteria con ricchi premi. Negli stessi giorni il Comitato Feste organizza “sul belvedere” serate degustative presso il centro storico. Il ricavato contribuirà al finanziamento delle festività patronali.