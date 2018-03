Malore in mare: muore donna di 48 anni a Pescara

PESCARA, Una donna di 48 anni è morta a Pescara dopo un malore in acqua mentre faceva il bagno dinanzi la zona Sud del lungomare. Vista accasciarsi in acqua ed andare sotto è stata soccorsa prima dal marito, poi dal bagnino dello stabilimento e alcuni bagnanti. All'arrivo dell'ambulanza del 118, i sanitari hanno cominciato le manovre rianimatorie con il defibrillatore che ha permesso al suo cuore di riprendere un ritmo sinusale. Le manovre sono proseguite in ambulanza ma la donna, Marina Poilevic, di origine lituana ma residente a Guardiagrele (Chieti) è morta durante il tragitto in ospedale.