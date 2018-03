CELANO, FONDO SOCIALE CON IL 5 PER MILLE DEI CITTADINI

SOCIALE. CELANO. L’amministrazione comunale di Celano su proposta del vicesindaco Vittoriano Frigioni, ha approvato, nell’ambito del bilancio di previsione 2013, un capitolo denominato “fondo per le politiche sociali” che verrà alimentato, dal punto di vista delle risorse finanziarie, attraverso la sensibilità e la disponibilità dei contribuenti che vi potranno destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi. Per facilitare al massimo tale operazione sarà disponibile un conto corrente “dedicato” appositamente attivato presso la sede di Celano dell’istituto di credito Banca Popolare dell’Emilia Romagna. In sostanza il fondo per le politiche sociali così istituito andrà a sopperire i tagli effettuati dalla Regione nel settore dei servizi sociali.