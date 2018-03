MONTORIO, M5S: CONSIGLI COMUNALI APERTI E DIRETTA STREAMING

POLITICA. MONTORIO AL VOMANO. Da ieri e fino a venerdì il Movimento Cinque Stelle di Montorio al Vomano, porterà avanti una pacifica protesta nei confronti dell'amministrazione comunale. Il Movimento chiede di provvedere a normare il referendum consultivo comunale («allo stato disciplinato in modo confuso e farraginoso») e di dare la possibilità, a tutti i cittadini, di prendere visione delle immagini relative alle assise consiliari tramite internet o televisione. «Chiediamo un regolamento relativo alle riprese televisive dei consigli comunali sancendo canoni di autorizzazione oggettivi e certi». Si chiede anche di aprire alla possibilità, per tutti i cittadini, di presentare eventuali istanze indirizzandole direttamente ad un consiglio comunale aperto: «chiediamo», spiega il Movimento, «di inserire nel nostro statuto comunale l'istituto giuridico del “consiglio comunale in ascolto” preposto proprio a permettere ai cittadini non rappresentati in consiglio comunale di rivolgere al consiglio stesso istanze e richieste di delibera». Per i tre giorni di protesta gli aderenti al Movimento Cinque Stelle locale presidieranno il municipio con una banchetto informativo e invieranno mail indirizzate agli amministratori locali e contenenti le richieste.