CRISI: IDRAULICO SI SUICIDA A MONTESILVANO

MONTESILVANO. Un idraulico di 61anni, pescarese, oggi pomeriggio, si e' tolto la vita per la crisi economica. Il corpo senza vita e' stato trovato in viale De Gasperi,a Montesilvano, all'interno della sua automobile. L'uomo si e' suicidato con il gas dell'auto. A dare l'allarme e' stato un passante. Oltre al 118 sono interventi anche i carabinieri di Montesilvano. Stando ai primi accertamenti il 61 enne e' arrivato a togliersi la vita a causa della mancanza di lavoro. Nell'aprile scorso era anche stato sfrattato dall'appartamento in cui viveva con la famiglia. Negli ultimi tempi era ospitato da alcuni parenti.