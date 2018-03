AL PARCO NAZIONALE EVENTI PER PER L'ANNO INTERNAZIONALE DELLA FORESTA

CRONACA. PESCASSEROLI. La Giunta Esecutiva del Parco Nazionale d'Abruzzo si è riunita a Pescasseroli il 4 aprile, per la quarta volta nell’anno. L’intera giornata di lavoro ha portato alla definizione di direttive e percorsi operativi, per iniziative e progetti da realizzare nei prossimi mesi dalla direzione e dai servizi dell’Ente, in alcuni casi in collaborazione con altri organismi pubblici e privati. Considerando che il 2011 è stato dichiarato dall’ONU Anno Internazionale delle Foreste e dal Consiglio d’Europa Anno Europeo del Volontariato, il Parco organizzerà alcuni eventi a tema e potenzierà le attività di conservazione dei boschi e i programmi di volontariato. In luglio è previsto, con l’apertura del Centro Foreste di Val Fondillo, un Convegno-Seminario con la Comunità del Parco (comuni, comunità montane, province e regioni) sulla conservazione e la gestione dei boschi, alla luce delle esperienze passate e delle esigenze future. In autunno è poi previsto un Convegno Nazionale (ma anche con ospiti stranieri) sulle foreste, con la partecipazione di ministeri, regioni, Unione Europea, Accademia nazionale di scienze forestali, varie altre istituzioni, esperti, studiosi e amministratori. E' previsto anche un Meeting europeo dei volontari dei parchi, da organizzare con Europarc Federation e altri servizi nazionali di parchi e riserve naturali. 07/04/2011 8.32