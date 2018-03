FURTO AL CENTRO COMMERCIALE DELFINO, DUE ARRESTI

CRONACA. PESCARA. Verso le ore 18.30 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta su richiesta del titolare del supermercato del centro commerciale “Delfino” poiché era stata fermata una donna per il furto di alcuni generi alimentari. Giunti sul posto gli operatori, hanno trovato la donna segnalata ed un uomo che era in sua compagnia. Violetta Spinelli di 33 anni, pescarese e Antonio Di Giampaolo, 32 anni del Teramano sono stati bloccati dai poliziotti e denunciati per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Al momento del controllo, infatti, hanno opposto resistenza e uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure mediche. Di Giampaolo è stato trovato in possesso di un coltello. Su indicazione del Pubblico Ministero di turno gli arrestati sono stati trattenuti in Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo in direttissima previsto nelle prossime ore.