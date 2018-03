ARRESTATI TRE CITTADINI BULGARI PER FURTO AGGRAVATO IN ABITAZIONE

CRONACA. PESCARA. La squadra volante ha arrestato tre bulgari con l’accusa di furto aggravato: intorno alle 4 è giunta in questura una segnalazione di un uomo che ha indicato la presenza di due persone che avevano appena scavalcato il recinto di un’abitazione. Gli operatori giunti sul posto hanno rintracciato uno straniero a bordo di un’auto (Mercedes modello 220 con targa bulgara), risultato essere il complice dei due segnalati. Poco dopo, nelle adiacenze, nascosti al buio tra le abitazioni e le auto in sosta, sono stati trovati anche i complici. I poliziotti hanno trovato diversi oggetti provento di furti appena consumati e numerosi attrezzi atti allo scasso. Su indicazione del Pubblico Ministero di turno gli arrestati venivano trattenuti in Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo in direttissima previsto per la mattinata di domani.