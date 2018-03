IMMIGRAZIONE: SCOPERTI 30 STRANIERI STIPATI IN DUE APPARTAMENTI

MARTINSICURO. Blitz alle prime luci di oggi in due appartamenti a Martinsicuro (Teramo) e nella popolosa frazione di Villa Rosa. Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale hanno fatto irruzione nel sonno scoprendo stipati in due alloggi di pochi metri quadrati una trentina di cingalesi. Quattro di loro sono stati denunciati per favoreggiamento dell immigrazione clandestina. Avevano subaffittato ai connazionali i vani. Altri sono stati denunciati per introduzione in Italia di prodotti con marchio contraffatto: infatti sono stati trovati duemila paia di occhiali da sole di noti brand. La polizia locale ha elevato una ventina di sanzioni amministrative per mancata comunicazione di ospitalita' stranieri, otto cittadini sono stati accompagnati in Questura. Uno di questi aveva chiesto asilo politico ed era stato invitato dalla Questura di Torino per lo svolgimento della pratica. Due minorenni sono stati invece affidati ai servizi sociali. Dei mini appartamenti e' stato investito anche l ufficio tecnico del Comune per verificare l idoneita' degli stessi ad ospitare il massiccio numero di stranieri.