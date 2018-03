BARCA CON FUMO A BORDO A MONTESILVANO: INTERVIENE LA GUARDIA COSTIERA

CRONACA. MONTESILVANO. Questa mattina il personale della Capitaneria di Porto di Pescara ha soccorso una barca con fumo a bordo. L’evento si è concluso con esito positivo.

Alle ore 10.00 circa alla sala operativa è arrivata una segnalazione da parte dell’assistente bagnanti del lido “Bagni Luca” di Montesilvano, inerente una piccola imbarcazione con un possibile principio di incendio a bordo, a circa 1 miglio di distanza dalla costa. L’immediato dirottamento del battello “Guardia Costiera”, già impegnato in altre attività in mare, ha consentito di intercettare in breve tempo l’imbarcazione e di prestare assistenza alle 2 persone a bordo, comunque in buono stato di salute.

L’imbarcazione, raggiunta dall’unità “Guardia Costiera”, aveva avuto dei problemi al motore, da cui è scaturita la formazione di fumi che hanno allarmato il bagnino sulla costa. La barca è stata scortata in via cautelativa dal personale della Capitaneria di Porto fino al rientro all’ormeggio presso il Fiume Saline.