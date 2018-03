TAGLIA ALBERO E GLI CADE ADDOSSO: MORTO A CAMPO DI GIOVE

CAMPO DI GIOVE (L'AQUILA). Un uomo di 67 anni, Gino Padovani, originario di Pescocostanzo ma residente a Campo di Giove è rimasto ucciso, questa mattina, in un bosco alla periferia del centro montano dove risiede. L'uomo stava tagliando un albero secco, insieme a due amici quando è rimasto travolto dalla pianta. A nulla sono valsi i soccorsi dei due amici che si trovavano con lui; Padovani è morto sul colpo per i traumi alla testa, agli arti e al volto. Sono intervenuti gli uomini del corpo forestale di Cansano che dopo aver stilato un rapporto sull'accaduto, stanno valutando eventuali provvedimenti da adottare nei confronti delle due persone che erano in compagnia della vittima visto che erano sprovvisti di qualsiasi autorizzazione per il taglio degli alberi.