TORNANO A TOLLO “I BACCANALI”, LA GRANDE FESTA DEL VINO

TOLLO. Torna a Tollo la grande festa del vino con la nuova edizione de “I Baccanali”. L’appuntamento è dal 19 al 21 luglio a partire dalle ore 20.00 in centro storico, dove piatti tipici, arte, cultura e tradizioni si uniranno per omaggiare il prodotto principe dell’economia locale.



«L’idea – spiega in merito il sindaco Angelo Radica – è quella di promuovere il vino attraverso i media per dar vita a un vero e proprio momento culturale, un contenitore in cui possano trovare spazio e vetrina gli imprenditori dei settori enogastronomico e turistico, agricolo e artigianale, gli enti, i consorzi e tutti coloro che quotidianamente investono nello sviluppo locale».

Cinque le forme di comunicazione in cui sarà declinato durante la tre giorni il Pecorino, il pregiato vino autoctono al quale è dedicata la nuova edizione de “I Baccanali”.

«Si parte – elenca il primo cittadino – con la formazione, a cui verranno riservati alcuni appuntamenti dedicati agli operatori di settore, ma anche al più vasto pubblico con una serie di mini corsi di assaggiatore di vino».

Non solo. Il vino a Tollo è anche poesia, come dimostra l’evento che si terrà nel corso della prima serata della manifestazione durante il quale saranno premiati i vincitori del Festival della poesia dialettale umoristica.

«Spazio, poi, all’arte – continua Radica – con le opere di dieci artisti, che nell’estemporanea di pittura dal titolo “Bottarte” si diletteranno a dipingere dieci botti di rovere per le vie del paese e alla satira, con la vetrina di vignette umoristiche dedicate al Vate, Gabriele D’Annunzio e al vino».

Quinta forma di comunicazione sarà, infine, il cinema, con il “Vineforum”, l’istallazione multimediale tra vino e cinema a cura della Pro Loco di Tollo.