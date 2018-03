SISMA L'AQUILA: 'SMART CITY' ESTESO ALL'INTERO CRATERE

TERREMOTO. L'AQUILA. Fare rete tra le varie realtà territoriali, connesse tra di loro non solo da sistemi di rete, ma da fenomeni culturali ed economici che sono il sostrato connettivo di un territorio quale quello del Cratere sismico. Nasce così l'esigenza dell'intesa siglata ieri all'Aquila dall'Assessore comunale alle opere pubbliche Alfredo Moroni ed il coordinatore dei Sindaci del Cratere, Emilio Nusca, per estendere 'Smart City' all'intero territorio del cratere.

«Le necessità della ricostruzione e le opportunità che da essa scaturiscono - hanno detto - sono appuntamenti che le amministrazioni non possono e non devono mancare. Il protocollo d'intesa rappresenta il primo passo per la costruzione di una progettualità condivisa che avrà una pluralità di tematiche e un approccio altamente tecnologico per l'innalzamento della qualità della vita»