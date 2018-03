CALCIO. COSENZA CALCIO, RITIRO PRECAMPIONATO A PESCINA

PESCINA. L’Amministrazione comunale, con la collaborazione dell’associazione sportiva dilettantistica “Pescina calcio 1950”, ha comunicato oggi che dal 18 luglio al 13 agosto, lo stadio comunale “Alfredo Barbati” di Pescina ospiterà il Cosenza Calcio per il ritiro estivo precampionato, in vista della preparazione atletica per la stagione calcistica 2013/2014. Dopo i sopralluoghi effettuati dallo staff atletico e dalla dirigenza, la squadra calabrese ha annullato il ritiro precedentemente previsto nel comune di Crotonei, per dirigersi nella Città siloniana, nel cuore dell’Abruzzo, immersa all’interno della Valle del Giovenco, tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed il Parco Regionale Sirente-Velino, a 735 metri sul livello del mare.

La squadra è diretta dal mister abruzzese, Roberto Cappellacci.