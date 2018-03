POLACCO SORPRESO CON 7 GRAMMI DI COCAINA. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

ATESSA. Un polacco di 34 anni, noto alle Forze dell’Ordine, la scorsa notte è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Atessa, a Tornareccio (CH). L’uomo, da alcuni giorni, era oggetto di osservazione da parte degli uomini dell’Arma poiché, in più occasioni, era stato notato in compagnia di persone conosciute come abituali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel weekend i militari hanno proceduto al controllo del 34enne che è stato fermato mentre, a bordo della sua auto, faceva rientro a casa. Malgrado il polacco non avesse con se alcun tipo di sostanza stupefacente, i carabinieri hanno esteso la perquisizione anche alla sua abitazione. L’intuito dei militari è stato premiato poiché oltre a rinvenire sostanza da taglio, materiale per il confezionamento in dosi ed un bilancino di precisione, all’interno della propria camera da letto, sotto un computer, sono stati recuperati 7 grammi di cocaina. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il polacco è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associato alla casa circondariale di Lanciano.