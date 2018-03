35 GRAMMI DI HASHISH IN CASA, ARRESTATO

CRONACA. GIULIANOVA. Sabato scorso una pattuglia della Polizia Stradale di Giulianova ha fermato sulla statale 80, ai confini tra i comuni di Mosciano S.Angelo e Giulianova una autovettura con a bordo un giovane teramano.

Durante le verifiche documentali l’uomo ha mostrato evidenti segni di nervosismo e gli agenti hanno dunque deciso di procedere alla perquisizione personale e a quella del veicolo. Quest’ultima faceva rivenire, sotto un tappetino, un pezzo di cellophane simile a quelli solitamente usati per il confezionamento delle dosi di stupefacente. I poliziotti hanno deciso di controllare anche l’abitazione dell’uomo. Lì hanno trovato, nascosti tra la biancheria intima in un cassetto del comodino, due pezzi di hashish del peso di 35 grammi. Sono stati trovati anche 300 euro, verosimilmente frutto della cessione di precedenti dosi. Messo a disposizione della Procura della Repubblica è stato posto agli arresti domiciliari. Sempre nell’ambito dei controlli gli agenti hanno segnalato al prefetto S.D.C., ventiduenne, anch’egli teramano, perché trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale, e denunciato un ventenne di S.Omero per guida in stato d’ebrezza.