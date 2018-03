ELEZIONI REGIONALI, OGGI A PESCARA GLI STATI GENERALI DEL PD ABRUZZESE

POLITICA. PESCARA. “Insieme, il nuovo Abruzzo”. È il tema scelto dal Pd per gli stati generali abruzzesi, che si terranno oggi, lunedì 15 luglio, alle ore 18:00 presso l’Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d' Abruzzo a Pescara, in via delle Caserme. Sarà un confronto sulle idee e sulle modalità partecipative per preparare la proposta per le prossime elezioni regionali. Ai lavori parteciperanno i parlamentari, i consiglieri regionali, gli amministratori, i sindaci, i circoli territoriali del Partito democratico abruzzese.

«Nei cinque anni di centrodestra – anticipa Silvio Paolucci, segretario regionale del Pd – l’Abruzzo ha conosciuto un profondo arretramento, il Pil è sceso più che a livello nazionale, la disoccupazione è salita dal 7 all’11,6%, molte imprese hanno chiuso i battenti e tantissimi giovani sono senza lavoro. Vogliamo dare all’Abruzzo un nuovo governo per una nuova stagione riformatrice, che faccia ripartire lo sviluppo e il lavoro, puntando sull’innovazione, il sapere, la cultura, la piccola e media impresa da sostenere, l’ambiente, l’industria agroalimentare, la qualità della vita. Sono questi alcuni dei contenuti che saranno nella nostra proposta programmatica per il governo dell’Abruzzo».