81ENNE HA UN MALORE IN MARE E MUORE A PESCARA

PESCARA, 13 LUG - Un uomo di 81 anni è morto in mare questa mattina a Pescara nelle acque antistanti lo stabilimento Istria. Angelo Negretto, originario di Desio e residente a Cesano Maderno (provincia di Monza e Brianza), era nel capoluogo adriatico in vacanza con la moglie. A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno visto il corpo dell'anziano galleggiare. I sanitari del 118 sulla battigia hanno cercato di rianimare l'uomo che però era già deceduto per arresto cardiaco. La salma è stata restituita ai famigliari.