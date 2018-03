A FILETTO UN'ESTATE... PICCANTE

FILETTO. Entrano nel vivo gli appuntamenti estivi a Filetto (Chieti), promossi dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del paese (Accademia del peperoncino piccante, la Parrocchia, Ars Magistra, Pro Loco, ASD Filetto). E’ già in corso un torneo di calcetto, mentre oggi (sabato 13 luglio) si svolge la rievocazione storica della trebbiatura. Per domani, domenica 14 luglio, l’associazione Ars Magistra ha organizzato una passeggiata ecologica. Da lunedì 15 luglio partirà la colonia marina riservata agli anziani, che segue quella per i bambini e un ciclo di cure termali.

Sabato 20 luglio ci sarà una festa in piazza. Il 24 e il 25 luglio la Festa in onore di San Giacomo. Dal 29 luglio si svolgerà il terzo torneo di beach volley “Green Beach”; dal 30 luglio al via la terza edizione della rassegna teatrale dialettale “Bel-Vedere”.

Nei primi giorni di agosto sono in programma l’”Osteopatia Day” e il “Green Beach Party”. L’11 agosto sarà inaugurata la Casetta dell’acqua. Seguirà il 18 e 19 agosto la Festa in onore di San Rocco. Il 21 agosto sarà presentato il nuovo libro del maestro Vincenzo Libertini.

Il momento clou dell’estate, dal 22 al 25 agosto, sarà il IX “Festival del peperoncino piccante”, dove migliaia di persone, come ogni anno, potranno degustare pietanze di tutti i tipi insaporite dalla spezia che è ormai uno dei marchi riconosciuti di Filetto nel mondo.

Il 1° settembre si festeggiano cinque anni di sport con l’associazione ASD Filetto. Il 7 ci sarà uno spettacolo per bambini, il 15 settembre un convegno sulla raccolta differenziata. Il 28 e 29 settembre si conclude il ciclo di eventi estivi con la festa in onore della Madonna del Soccorso.