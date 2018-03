ALIGI SASSU, LA MOSTRA DAL 17 LUGLIO AD ATESSA

Sarà inaugurata mercoledì 17 luglio alle 18 “Il gran fuoco di Aligi Sassu – 60 ceramiche e sculture dal 1939 al 1989 – Una selezione dal Museo Sassu di Castelli (Te) ad Atessa, presso il Museo Aligi Sassu.

Sempre la settimana prossima si aprirà l’ottava edizione di “Un Mosaico per Tornareccio”, la rassegna d’arte la cui cerimonia inaugurale è prevista sabato 20 luglio alle 17.30, presso la sala polifunzionale “Remo Gaspari” in viale Don Bosco a Tornareccio, iniziative ispirate dal mecenate Alfredo Paglione. I due eventi hanno un unico denominatore: «la grande arte come motore di promozione e sviluppo di un territorio che ha deciso si puntare su iniziative innovative e di grande spessore culturale, capaci di attrarre visitatori anche da fuori regione. Grazie ai due eventi e ai due musei, Atessa e Tornareccio si candidano a diventare un unico polo culturale e turistico, con un'offerta integrata e coinvolgente di arte, cultura ed enogastronomia».