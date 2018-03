ANNO GIUBILARE SAN CAMILLO DE LELLIS, C’E’ ANCHE LA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA

EVENTI. BUCCHIANICO. In occasione delle solenni celebrazioni, organizzate dall’Ordine dei Ministri degli Infermi di Roma, per l’apertura dell’Anno Giubilare del IV Centenario della morte di San Camillo de Lellis, la Banda Musicale del Corpo terrà un concerto il 14 luglio, alle ore 21.00, nella splendida e suggestiva cornice della Piazza San Camillo di Bucchianico . Per la speciale occasione che vedrà, per la prima volta, la presenza della prestigiosa Banda Musicale della Guardia di Finanza a Bucchianico, ridente e collinare località alle porte di Chieti, è prevista la partecipazione di numerose autorità civili, religiose e militari.