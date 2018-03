PESCARA, 12 LUG - Un uomo di 38 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato trovato senza vita questa sera, a Pescara, in un casolare abbandonato in via Tavo. A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato il 118. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della Polizia Scientifica e il medico legale. Probabilmente la morte risale al primo pomeriggio. Indagini in corso.